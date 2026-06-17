Tarp Viktorijos Jakučinskaitės ir Deivido Alejūno – įtampa? Paaiškėjo, kas nutiko

Socialiniuose tinkluose Viktorija prakalbo apie moterų finansinę nepriklausomybę ir dalijosi savo įžvalgomis, kurių pagrindinė mintis – moteris turi užsidirbti pati.
Netrukus šmaikščius įrašus socialiniuose tinkluose kuriantis Deividas nusprendė sureaguoti į tokius pasvarstymus, kurį papildė savomis replikomis.
Visgi, aktyviai „Instagramu“ besinaudojanti dizainerė pastebėjo šį įrašą ir paliko kandų komentarą.
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„Nu vėl keli savo peržiūras ant mano vaizdo įrašo? Gal geriau pats kurtum turinį? Arba užsidirbtum iš savo dainų, o ne iš svetimų vaizdo įrašų naudojimo?
Jei jau nori naudoti mano turinį, bent pasiūlyk IG kolaboraciją – tada naudos būtų abiem pusėms“, – rašė ji.
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Nieko nelaukęs Deividas atsakė: „Kaip aš nepagalvojau, siūlau kolaboraciją, priimsit?“
Dabar įrašą gali matyti abu kūrėjus sekantys socialinių tinklų vartotojai.
Viktorija Jakučinskaitė8 KambarysInstagram
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