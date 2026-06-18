Atskleista, kiek per metus uždirbo Natalija Bunkė

Štai verslininkė, dainininkė Natalija Bunkė – bene daugiausiai uždirbusi Lietuvos garsenybė.
Natalijos įkurta įmonė UAB „POP Diva“, kurią dabar valdo jos vyras Edgaras Eidėjus sugeneravo pajamų už beveik 4 mln. eurų.
Puslapyje rekvizitai.lt rašoma, kad įmonės, kuriai priklauso N. Bunkės parduotuvė „Home by NB“, pajamos 2025 m. 3 992 105 eurų, iš jų grynasis pelnas – 384 351 eurai.
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Tai ne vienintelė įmonė, kurią yra įkurusi Natalija. Kartu su vyru jie taip pat turi verlą MB „NB renginiai“.
Pelnas šiais metais buvo taip pat nemažas. 2025 m. šios įmonė sugeneravo 420 872 eurus pajamų, o iš jų 232 500 eurus sudaro grynas pelnas.
Natalija BunkėVerslasEdgaras Eidėjus
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