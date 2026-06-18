ŽmonėsVeidai ir vardai

Atskleista, kiek per metus uždirbo Natalija Bunkė

2026 m. birželio 18 d. 14:43
Lrytas.lt
Paskelbus 2025 m. finansines ataskaitas aiškėja, kokį pelną praėjusiais metais susikrovė ryškiausios šalies žvaigždės.
Daugiau nuotraukų (13)
Štai verslininkė, dainininkė Natalija Bunkė – bene daugiausiai uždirbusi Lietuvos garsenybė.
Natalijos įkurta įmonė UAB „POP Diva“, kurią dabar valdo jos vyras Edgaras Eidėjus sugeneravo pajamų už beveik 4 mln. eurų.
Puslapyje rekvizitai.lt rašoma, kad įmonės, kuriai priklauso N. Bunkės parduotuvė „Home by NB“, pajamos 2025 m. 3 992 105 eurų, iš jų grynasis pelnas – 384 351 eurai.

K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją

Tai ne vienintelė įmonė, kurią yra įkurusi Natalija. Kartu su vyru jie taip pat turi verlą MB „NB renginiai“.
Pelnas šiais metais buvo taip pat nemažas. 2025 m. šios įmonė sugeneravo 420 872 eurus pajamų, o iš jų 232 500 eurus sudaro grynas pelnas.
Susiję straipsniai
Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo D. Montvydas: skaičiai – įspūdingi

Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo D. Montvydas: skaičiai – įspūdingi

Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo žinomi šalies komikai: kai kurie neišvengė nuostolių

Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo žinomi šalies komikai: kai kurie neišvengė nuostolių

Paaiškėjo, kiek pernai uždirbo Monika Liu: suma – šešiaženklė

Paaiškėjo, kiek pernai uždirbo Monika Liu: suma – šešiaženklė

Natalija BunkėVerslasEdgaras Eidėjus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.