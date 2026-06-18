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Baudos dėl vidurinio piršto Seimui sulaukusi R. Miliūtė ėmėsi veiksmų

2026 m. birželio 18 d. 18:34
Lrytas.lt
Pavasarį prie Seimo vykusio protesto metu dalyvavusi Rita Miliūtė parodė vidurinį pirštą. Šis gestas neliko nepastebėtas. Žinomai žurnalistei buvo skirta 15 eurų bauda.
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Sureagavusi į šią žinią socialiniuose tinkluose Rita ne tik dalijosi, jog tokį sprendimą skūs, bet ir parodė, ką dar sugalvojo.
„Zuoko sąrašų dalyviui liudijant, Skvernelio sąrašo dalyvė mitinge patyrė nematerialią žalą, kurią įvykdė mano pirštas.
Aišku, kad skųsim. Ne dėl to, kad neįstengčiau 15 EUR baudos sumokėt. Dėl kitko. Nenagrinėjant čia protesto būdo etikos/estetikos – nesiekiau pažeisti tvarkos anei susirinkusių žmonių rimties. Nebuvo ir kad per neapsižiūrėjimą parodžiau, tikrai ne.

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Siekiau parodyti tą pirštą valdžios nekompetencijai, kurią dabar jau ir valdantys socdemai po trupučiuką atgal į pavėsį traukia. Ar sutapimas?
„Baikit, nemanau“.
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Jeigu tik padeda, jei veikia, jeigu skauda jiems – ir vėl parodyčiau. Bet kuriai partijai, kuri taip tyčiotųsi iš teisėkūros, valstybės parlamento ir pačios valstybės. Jos piliečių.
Ale pirštas nedorėlis jau nubaustas (sucenzūruotas), nugyti protokolo ir baudos negeneruojantį variantą galit nuorodoj komentare. Jei susitiksime – fotografuosimės, tiktai norėkit.
O jei be bajerių – kai perkat mūsų atributiką, Jūs paremiate darbus, kuriuos nudirbame savo mažoj mieloj redakcijoje“, – rašė Rūta ir pridėjo marškinėlių – ant kurių jos atvaizdas bei užrašas „Šalin rankas“ – vizualizaciją.
Baudavidurinis pirštasRita Miliūtė

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