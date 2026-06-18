Lietuvos politikai vėl J. Pečeliūno akiratyje: plinta šmaikštus anglų kalbos „egzamino“ įrašas

Šį kartą jis pasirinko Ingos Ruginienės, Algirdo Butkevičiaus ir Dianos Nausėdienės įrašus.
Juose matyti, kaip politikai ne itin rišliai kalba angliškai, todėl sukūrė juokingą įrašą.
„Na, ką, atsiskaitinėsim anglų dialogą, ar pasiruošę?“, – vaizdo įrašą pradėjo turinio kūrėjas.
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Įraše matyti, kaip laužyta užsienio kalba politikai dėlioja sakinius. Pabaigoje pasigirsta D. Nausėdienės žodis:„feilas“.
„Teisingai, visa ši klasė feilas“, – taip jų žinias apibūdino Justas.
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Įrašas sulaukė daugybės reakcijų ir internautams pasirodė itin juokingas.
„Tiesiog 10 balų, klykiu“, – rašė tinklaraštininkė Sotera Šveikauskaitė.
„Bet kai pagalvoji, tai baisi realybė“, – juokdamasi pridėjo kita sekėja.
Justas PečeliūnasDiana NausėdienėAlgirdas Butkevičius
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