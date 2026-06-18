Paaiškėjo, kiek praėjusiais metais uždirbo žinomi šalies komikai: kai kurie neišvengė nuostolių

Naujausi rekvizitai.vz.lt duomenys rodo, kad kai kuriems komikams praėję metai buvo itin sėkmingi, tačiau kitiems teko patirti nuostolių.
Itin sėkmingi metai buvo komikei Vitai Žibaitytei-Vitai Žibai, kuriai su mažąja bendrija „Depresija su šypsena“ pavyko uždirbti 167 tūkst. eurų. Iš jų pelno buvo net 50 tūkst. eurų.
Panašius rezultatus pavyko pasiekti ir komikui, laidų vedėjui Pauliui Mikolaičiui-Paul de Miko.
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Jo įmonė „Skamba teisingai“ sugeneravo apie 131 tūkst. eurų, iš kurių buvo 50 tūkst. eurų pelno.
Nuostolių nepatyrė ir Mantas Bartuševičius. Jo mažoji bendrija „Komedijos namai“ sugeneravo 145 tūkst. eurų, o galutinis pelnas siekė 17 tūkst. eurų.
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Bene daugiausiai tarp šalies komikų uždirbo trijulė Mantas Katleris, Mantas Stonkus ir Rolandas Mackevičius.
Jiems su prekės ženklu „Negyvas eteris“ praėjusiais metais pavyko sugeneruoti maždaug 543 tūkst. eurų pajamų, o pelnas buvo 270 tūkst. eurų.
Komikams sekėsi ir jų individualiose veiklose. Štai M. Katlerio mažoji bendrija „Paskutinė vakarienė“ uždirbo apie 131 tūkst. eurų ir pasiekė 85 tūkst. pelną.
Tuo tarpu M. Stonkaus mažoji bendrija „Šoumenas“ uždirbo apie 149 tūkst. eurų, tačiau pelnas buvo tik 374 eurai.
Savo ruožtu R. Mackevičius nemažai uždirbo iš kartu su Jonu Nainiu valdomų veiklų.
Jų įmonė „Užvedėjai“ praėjusiais metais uždirbo 19 tūkst. eurų, o pelnas siekė 4 tūkst. eurų.
Kita dueto įmonė „Jono ir Rolo grupė“ sugeneravo 182 tūkst. eurų, tačiau nepavyko išvengti nuostolių, kurie praėjusiais metais siekė 2 tūkst. eurų.
Nuostolių patyrė ir komikas Olegas Šurajevas. Jo mažoji bendrija „Olegas ir storas“ sugeneravo maždaug 82 tūkst. eurų, tačiau nuostoliai metų pabaigoje siekė 4 tūkst. eurų.
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