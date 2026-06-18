Garbūs svečiai susirinko jo Didenybės Karaliaus Karolio III-iojo oficialaus gimtadienio šventę Lietuvoje.
Susirinkusiuosius pasitiko iškilminga programa, kuri nepaliko abejingų.
Lietuvos kariuomenės orkestras kartu su JK Karališkųjų oro pajėgų pučiamųjų kvintetu atliko abiejų šalių himnus, ambasadorė tarė sveikinimo žodį ir paskyrė kalbą bei tostą Karaliui Karoliui III-jam.
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Po oficialios dalies svečiai buvo kviečiami vaišintis ir bendrauti, taip pat mėgavosi šventiniu tortu.
Renginyje pasirodė garbūs Jungtinės Karalystės ambasados Vilniuje kontaktai ir draugai – politikos, valstybės valdymo, verslo, kultūros, mokslo pasaulio atstovai su antromis pusėmis – Žmonės labiausiai prisidėję prie dvišalių Jungtinės Karalystės ir Lietuvos santykių puoselėjimo per paskutiniuosius metus.
Jungtinė KaralystėsvečiaiKaralius Karolis III
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