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Sunkiai atpažįstama M. Šalaševičienė parodė neeilinio vakarėlio akimirkas: sužavėjo milijonus

2026 m. birželio 18 d. 20:46
Lrytas.lt
Verslininkė, prekės ženklo „Mari Made“ įkūrėja Marija Šalaševičienė socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotaikingu vaizdo įrašu, kuriame ją atpažinti – ne taip paprasta.
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Reels formato vaizdo įraše matyti, kaip šventės viešnios nuo stalo renkasi maišelius su iš anksto paruoštais teminiais drabužiais ir aksesuarais.
Vėliau moterys persirengia tuo, ką išsitraukė, ir po vieną pozuoja prieš kamerą demonstruodamos netikėtus 90-ųjų įvaizdžius.
Peruku, ryškiaspalviais drabužiais ir 90-ųjų stiliaus detalėmis pasipuošusi žinoma moteris linksminosi bičiulės gimtadienio šventėje.

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„90’s are back in 2026“, – šalia vaizdo įrašo iš audringų linksmybių rašė M. Šalaševičienė.
„Instagram“ socialiniame tinkle paviešintas įrašas sulaukė išskirtinio dėmesio – jam simpatiją išreiškė daugiau nei 1 mln. žmonių, o komentaruose netrūko susižavėjimo kupinų reakcijų.
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