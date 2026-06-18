Tatjana ir Kšištofas Lavrinovičiai mini ypatingą sukaktį: paviešino archyvinius kadrus

Šia proga Tatjana socialiniuose tinkluose pasidalijo archyviniais kadrais iš vienos svarbiausių jų gyvenimo dienų, o įrašu vėliau pasidalijo ir Kšištofas.
Paviešintose nuotraukose – prieš du dešimtmečius vienas kitam amžiną meilę prisiekę jaunavedžiai. Kadruose įamžintos šiltos emocijos, jaunatviška energija, šypsenos ir kupini meilės žvilgsniai.
K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją
Archyviniuose kadruose pora užfiksuota tiek oficialių vestuvių akimirkų metu, tiek laisvesniuose momentuose – juose netrūksta juoko, artumo ir lengvumo.
Po dviejų dešimtmečių kartu sutuoktiniai sugrįžo prie prisiminimų, nuo kurių prasidėjo jų bendra istorija.
Susiję straipsniai
Lrytas skaitytojams primena, kad Tatjana ir Kšištofas Lavrinovičiai vienas kitam „taip“ ištarė 2006 metų birželį Vilniaus santuokų rūmuose.
Ypatingą dieną kartu su jais buvo ir artimiausi žmonės – vestuvių liudininkais tapo Kšištofo brolis Darjušas Lavrinovičius bei jo žmona Edita.
Per bendro gyvenimo metus pora sukūrė gausią šeimą – šiandien augina dukrą Emily ir tris sūnus: Dominyką, Danielių bei jauniausiąjį Kristianą, gimusį 2021-ųjų balandį.
Tatjana LavrinovičKšištofas LavrinovičiusVestuvės
Rodyti daugiau žymių