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Tatjana ir Kšištofas Lavrinovičiai mini ypatingą sukaktį: paviešino archyvinius kadrus

2026 m. birželio 18 d. 19:07
Lrytas.lt
Kšištofas ir Tatjana Lavrinovičiai birželio 16-ąją minėjo ypatingą progą – pora švenčia 20-ąsias vestuvių metines.
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Šia proga Tatjana socialiniuose tinkluose pasidalijo archyviniais kadrais iš vienos svarbiausių jų gyvenimo dienų, o įrašu vėliau pasidalijo ir Kšištofas.
Paviešintose nuotraukose – prieš du dešimtmečius vienas kitam amžiną meilę prisiekę jaunavedžiai. Kadruose įamžintos šiltos emocijos, jaunatviška energija, šypsenos ir kupini meilės žvilgsniai.

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Archyviniuose kadruose pora užfiksuota tiek oficialių vestuvių akimirkų metu, tiek laisvesniuose momentuose – juose netrūksta juoko, artumo ir lengvumo.
Po dviejų dešimtmečių kartu sutuoktiniai sugrįžo prie prisiminimų, nuo kurių prasidėjo jų bendra istorija.
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Ypatingą dieną kartu su jais buvo ir artimiausi žmonės – vestuvių liudininkais tapo Kšištofo brolis Darjušas Lavrinovičius bei jo žmona Edita.
Per bendro gyvenimo metus pora sukūrė gausią šeimą – šiandien augina dukrą Emily ir tris sūnus: Dominyką, Danielių bei jauniausiąjį Kristianą, gimusį 2021-ųjų balandį.
Tatjana LavrinovičKšištofas LavrinovičiusVestuvės
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