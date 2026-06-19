„Black Eyed Peas“ koncerte Kaune – pečiais gūžčioti privertęs vaizdelis: akys krypo į vokalistę

Tūkstančiai gerbėjų kartu traukė garsiausius hitus, o energingas ir nostalgijos kupinas šou nepaliko abejingų.
Vis dėlto po koncerto socialiniuose tinkluose dėmesio sulaukė ne tik pasirodymo akimirkos. Internete ėmė plisti trumpas vaizdo įrašas, privertęs ne vieną internautą gūžčioti pečiais.
Jame užfiksuota netikėta scena – kol vienas grupės lyderių will.i.am atliko kūrinį prieš tūkstantinę minią, drauge koncertuojanti atlikėja J.Rey buvo pastebėta sėdinti už scenoje sustatytos techninės įrangos ir naršanti telefone.
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Prie vaizdo įrašo buvo pridėtas ir ironiškas komentaras.
„Koncertuoji 20 tūkst. žmonių Lietuvoje, bet kažkas ką tik atsiuntė dramą į grupės susirašinėjimą“, – taip šiuo momentu pasidalijusi manekenė Santa Stručko apibūdino užfiksuotą situaciją.
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Šmaikštus įrašas netruko išplisti socialiniuose tinkluose.
Primename, kad „Black Eyed Peas“ susikūrė 1995 metais Los Andžele. Grupę sudaro gerai žinomi atlikėjai will.i.am, apl.de.ap ir Taboo.
R&B, repo ir hiphopo muzikos kryptimi išgarsėję muzikantai per daugiau nei tris dešimtmečius tapo viena sėkmingiausių grupių pasaulyje, o po 2003 metais pasirodžiusio albumo „Elephunk“ jų populiarumas pasiekė naujas aukštumas.