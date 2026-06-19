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Iš „Žemaituko“ Ovidijaus Petrausko ir jo žmonos Evelinos – džiugi žinia

2026 m. birželio 19 d. 15:22
Lrytas.lt
Dainininkas, grupės „Žemaitukai“ narys Ovidijus Petrauskas su mylimąja Evelina pranešė džiugią žinią. Neseniai elektroninę parduotuvę įkūrusi pora prakalbo apie veiklos plėtrą.
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Šia žinia O. Petrauskas pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Žinomas vyras teigė, kad ne tik bus praplėstas prekių asortimentas, bet ir atidaryta nauja parduotuvė.
„Sveiki gyvi, sveikinamės iš naujų patalpų, „Evofamilyshop“ plečiasi, turime jau moteriškų rūbelių parvežę, Evelina jau ruošiasi parodyti, ko čia prisipirkome.

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Pas mus atsiras ne tik moteriški rūbai, bet ir namų kvapai, netrukus įkelsime juos į savo elektroninę parduotuvę.
Ir dar vienas dalykėlis – nusprendėme, kad atsidarysime ir fizinę parduotuvę Palangoje. Laukit naujienų“, – kalbėjo O. Petrauskas.
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Primename, kad Ovidijus ir Evelina parduotuvėje „Evofamilyshop“ parduoda prekes, skirtas vaikams.
Ovidijus PetrauskasGrupė Žemaitukaiparduotuvė
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