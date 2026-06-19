J. Olekas parodė anūkę ir pasidžiaugė jos pasiekimu: „Šeimos tradicijos tęsiamos“

„Facebook“ pasidalytose nuotraukose politikas įamžino anūkę su ką tik atsiimtu universiteto diplomu bei neslėpė pasididžiavimo jos pasiekimu.
„Džiaugiamės ir sveikiname anūkę. Šiandien jos rankose Vilniaus Universiteto baigimo diplomas.
Tai jau trečios kartos universiteto baigimo diplomas. Šeimos tradicijos tęsiamos“, – rašė J. Olekas.
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Įraše politikas pabrėžė ne tik anūkės pasiekimą, bet ir šeimoje puoselėjamą akademinę tradiciją – Vilniaus universiteto diplomą, kaip pažymėjo pats Seimo pirmininkas, jau yra gavusios trys šeimos kartos.
Po įrašu netruko pasirodyti ir sveikinimų – sekėjai linkėjo sėkmės tolimesniame kelyje bei džiaugėsi gražia šeimos akimirka.
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