Oksana Pikul kreipėsi į policiją: prabilo apie grasinimus ir nerimą dėl savo saugumo.

Su savo sekėjais dažnai kasdienybe besidalijanti moteris atskleidė, kad kurį laiką ignoravo gaunamus pranešimus, tačiau ilgainiui jų turinys tapo vis agresyvesnis. Pasak O. Pikul, žinutėse pasirodė ne tik grasinimai, bet ir garso įrašai, įvairūs vaizdai bei kita ją išgąsdinusi medžiaga.
„Ką tik priėmiau sprendimą ir parašiau pareiškimą į e-policiją dėl grasinančio pobūdžio teksto žinučių, kuriose asmuo grasina padaryti žalą mano sveikatai, susidoroti, nužudyti, surasti mane, sutikti. Visokiausios baisybės“, – pasakojo O. Pikul.
Žinoma moteris teigė, kad iš pradžių mėgino į tai numoti ranka, tačiau situacija nesiliovė.
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„Iš pradžių nekreipiau dėmesio, bet tai tęsiasi ir kuo toliau, tuo labiau tos žinutės tampa aštresnės – su garso žinučių pateikimu, su nuotraukomis, vaizdiniais, netgi savo pasą nufotografavo ir pridėjo žmogus“, – sakė ji.
O. Pikul pabrėžė, kad siuntėjas jai yra visiškai nepažįstamas žmogus, su kuriuo ji niekada neturėjo jokio ryšio.
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„Iš pradžių pagalvojau, gal tiesiog užblokuoti ir nereaguoti, nes akivaizdu, kad jam nėra gerai, aš jo nepažįstu, nesu mačiusi, sutikusi, susirašinėjusi – absoliučiai svetimas, man nepažįstamas žmogus. Iš visų tekstų akivaizdžiai matosi, kad jam nėra gerai su sveikata. Tokius tekstus rašant... Jų daug, labai neaiškių, man išvis nesuprantamų“, – kalbėjo ji.
Pasak O. Pikul, pradžioje ji į situaciją žiūrėjo su ironija, tačiau vėliau atsirado realus nerimas dėl galimų pasekmių.
„Juokiausi, kol galiausiai šios žinutės tapo agresyvios. Nusprendžiau, kad galimai tokiam žmogui neužtenka tik bloko. Jeigu jam yra rimta liga, o šiuo metu – suaštrėjimas, žmogaus veiksmai gali būti neaiškūs“, – teigė moteris.
Ji neslėpė pradėjusi galvoti ir apie galimą grėsmę realiame gyvenime.
„Jis gali judėti, bet kada atvažiuoti kažkur į namo vieną ar kitą darbo vietą, sutikti mane viešoje erdvėje. Tu negali žinoti, kokie bus žmogaus veiksmai, nes yra grasinimas suniokoti mano automobilį, grasinimas pakenkti mano sveikatai“, – kalbėjo O. Pikul.
Pasak jos, sprendimą kreiptis į institucijas sustiprino ir atsakomybė už šeimą.
„Tuo labiau, jūs žinote, auginu nepilnametį vaiką, tai yra nesaugu. Širdis man patarė parašyti pareiškimą, kad apsisaugočiau dėl viso ko nuo tokio žmogaus ar bent jau bus institucijos, mano aplinka informuoti, kad tokie grasinimai buvo“, – sakė ji.