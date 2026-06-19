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Oksana Pikul pribloškė sekėjus: virto sunkiai atpažįstama

2026 m. birželio 19 d. 18:00
Lrytas.lt
Ketvirtadienį verslininkė ir vizažo meistrė Oksana Pikul nustebino sekėjus – socialiniuose tinkluose ji pademonstravo netikėtus įvaizdžio pokyčius, sulaukusius gausybės reakcijų.
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Žinoma moteris apsilankė natūralių plaukų perukų salone, kuriame išbandė ne vieną skirtingą šukuosenos variantą – nuo įvairių ilgių iki skirtingų plaukų atspalvių.
Daugiausia dėmesio sulaukė tamsesnių tonų įvaizdis, pakeitęs įprastą O. Pikul išvaizdą.
Naujojo įvaizdžio nuotrauka netrukus atsidūrė socialiniuose tinkluose, kur sekėjai negailėjo komplimentų.

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Daugelis pripažino, kad būtent tokia plaukų spalva žinomai moteriai itin dera ir išryškina jos bruožus.
„O Dieve, kaip gerai atrodo rudi plaukai“, „Wow, labai tinka“, „Labai graži! Ir kaip tinka ši spalva jums“, „Plaukai! Labai tinka“, „Labai labai labai“, – po įrašu rašė sekėjai, negailėdami susižavėjimo kupinų komentarų.
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