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52-ąjį gimtadienį atšventusi ir erotiška nuotrauka pasidalijusi R. Vilkienė rėžė kritikams (5)

2026 m. birželio 20 d. 12:24
Lrytas.lt
Sporto trenerė Rasa Vilkienė birželio 11-ąją paminėjo ypatingą progą – žinomai moteriai sukako 52-eji.
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Gimtadienio nuotaikomis gyvenanti R. Vilkienė socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo dėmesį patraukusia, pikantiška nuotrauka, o šalia jos – ir atviru įrašu.
Jame moteris dėkojo visiems ją pasveikinusiems bei neslėpė emocijų po ypatingos dienos.
„Po gimtadienio širdis pilna dėkingumo. Ačiū visiems už sveikinimus, žinutes, skambučius ir skirtą dėmesį. Jūsų šiluma man labai daug reiškia“, – rašė ji.

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Vis dėlto trenerė užsiminė ir apie kitą medalio pusę – pasidalijo mintimis apie pavydą, pyktį bei žmonių polinkį teisti kitus.
„Tik kartu apmaudu matyti, kiek daug žmonių gyvena su pavydu, pykčiu ir noru teisti kitus. Dažnai atrodo, kad jiems nieko netrūksta, tačiau vidinės ramybės, pagarbos ir tikrųjų vertybių už pinigus nenusipirksi“, – mintimis dalijosi R.Vilkienė.
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Įrašo pabaigoje ji skyrė palinkėjimą sau bei sekėjams.
„Linkiu sau ir jums išlikti žmogumi. Mokėti džiaugtis kitų laime, branginti savo artimuosius ir neteisti kitų. Nes gerumas, nuoširdumas ir meilė visada bus didžiausia mūsų vertybė“, – rašė ji.
Rasa VilkienėErotika

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