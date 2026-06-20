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Milijardierius J. Caudwellas su žmona M. Vžesniauskaite visą elitą subūrė į labdaros pokylį: surinkta įspūdinga suma

2026 m. birželio 20 d. 17:49
Lrytas.lt
Birželio 19-ąją Londone įvyko puošni ir prasminga šventė. Milijardierius Johnas Caudwellas su žmona Modesta Vžesniauskaite surengė kasmetinį paramos vakarą „The Butterfly Ball London“. Per jį surinkta daugiau nei 2 milijonai eurų.
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„Puikus vakaras @caudwellchildren renginyje „Butterfly Ball London“.
Buvo nuostabu būti apsuptai malonių ir dosnių žmonių, kurie vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis – dalijasi ir rūpinasi kitais.
Matyti, kaip žmonės susivienija, kad paremtų vaikus ir šeimas, kuriems pagalbos reikia labiausiai, yra išties įkvepianti patirtis.
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Didžiulis ačiū draugams, kurie prisijungė ir padėjo surinkti 2,2 mln.
Ypatinga padėka Jognui Caudwellui – niekada nepasiduok ir toliau tęsk šį nuostabų darbą, kurį darai jau 26 metus“, – savo vyrui dėkojo Modesta.
J. Caudwello įkurta organizacija „Caudwell Children“ yra viena iš pirmaujančių Jungtinės Karalystės labdaros organizacijų, padedančių neįgaliems ir neuroskirtingiems vaikams.
Modesta VžesniauskaitėLondonaslabdara

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