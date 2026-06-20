Oksana Pikul paviešino, kaip į jos netikėtus pokyčius sureagavo Dominykas Dirkstys

Žinoma moteris apsilankė natūralių plaukų perukų salone, kuriame išbandė ne vieną skirtingą šukuosenos variantą – nuo įvairių ilgių iki skirtingų plaukų atspalvių.
Daugiausia dėmesio sulaukė tamsesnių tonų įvaizdis, pakeitęs įprastą O. Pikul išvaizdą. Nuotrauką Oksana nusiuntė savo mylimąjam Dominykui Dirksčiui.
Rodos, kad tokie pokyčiai D. Dirksčio nesužavėjo, jis nedaugžodžiavęs atsiuntė nuliūdusį Steve Carell veidą ir nuotraukas, kuriose O. Pikul nusifotografavusi su įprastais, banguotais, šviesiais plaukais.
Susiję straipsniai
„Garbanoti, šviesūs, sakė“, – trumpai apibendrino D. Dirksčio nuomonę O. Pikul.
Naujojo įvaizdžio nuotrauka netrukus atsidūrė socialiniuose tinkluose, kur sekėjai negailėjo komplimentų.
Daugelis pripažino, kad būtent tokia plaukų spalva žinomai moteriai itin dera ir išryškina jos bruožus.
„O Dieve, kaip gerai atrodo rudi plaukai“, „Wow, labai tinka“, „Labai graži! Ir kaip tinka ši spalva jums“, „Plaukai! Labai tinka“, „Labai labai labai“, – po įrašu rašė sekėjai, negailėdami susižavėjimo kupinų komentarų.
Susiję straipsniai