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Oksana Pikul paviešino, kaip į jos netikėtus pokyčius sureagavo Dominykas Dirkstys

2026 m. birželio 20 d. 10:30
Lrytas.lt
Verslininkė ir vizažo meistrė Oksana Pikul nustebino sekėjus – socialiniuose tinkluose ji pademonstravo netikėtus įvaizdžio pokyčius, sulaukusius gausybės reakcijų.
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Žinoma moteris apsilankė natūralių plaukų perukų salone, kuriame išbandė ne vieną skirtingą šukuosenos variantą – nuo įvairių ilgių iki skirtingų plaukų atspalvių.
Daugiausia dėmesio sulaukė tamsesnių tonų įvaizdis, pakeitęs įprastą O. Pikul išvaizdą. Nuotrauką Oksana nusiuntė savo mylimąjam Dominykui Dirksčiui.
Rodos, kad tokie pokyčiai D. Dirksčio nesužavėjo, jis nedaugžodžiavęs atsiuntė nuliūdusį Steve Carell veidą ir nuotraukas, kuriose O. Pikul nusifotografavusi su įprastais, banguotais, šviesiais plaukais.
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Oksana Pikul paviešino, kaip į jos netikėtus pokyčius sureagavo Dominykas Dirkstys

Oksana Pikul paviešino, kaip į jos netikėtus pokyčius sureagavo Dominykas Dirkstys

„Garbanoti, šviesūs, sakė“, – trumpai apibendrino D. Dirksčio nuomonę O. Pikul.
Naujojo įvaizdžio nuotrauka netrukus atsidūrė socialiniuose tinkluose, kur sekėjai negailėjo komplimentų.
Daugelis pripažino, kad būtent tokia plaukų spalva žinomai moteriai itin dera ir išryškina jos bruožus.
„O Dieve, kaip gerai atrodo rudi plaukai“, „Wow, labai tinka“, „Labai graži! Ir kaip tinka ši spalva jums“, „Plaukai! Labai tinka“, „Labai labai labai“, – po įrašu rašė sekėjai, negailėdami susižavėjimo kupinų komentarų.
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Oksana Pikul paviešino, kaip į jos netikėtus pokyčius sureagavo Dominykas Dirkstys

Oksana Pikul paviešino, kaip į jos netikėtus pokyčius sureagavo Dominykas Dirkstys

 
Oksana Pikul-Jasaitienėgrožisišvaizda

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