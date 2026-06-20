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Palangos mero Šarūno Vaitkaus šeimoje – skaudi netektis

2026 m. birželio 20 d. 13:12
Lrytas.lt
Palangos meras Šarūnas Vaitkus su žmona Vilma išgyvena skaudžią netektį. Po sunkios ligos mirė Šarūno uošvė Selvestra.
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Apie tai jis paskelbė feisbuko paskyroje. Tuo pačiu jis padėkojo medikams, kurie darė viską, kad išgelbėtų moters gyvybę.
„Šiandien po sunkios ligos amžinybėn iškeliavo mano uošvienė – nepaprastai šviesus, geras ir nuoširdus žmogus. Visą savo gyvenimą ji skyrė Dievui ir žmonėms.
Daugelį metų būdama vargonininke, ji ne tik grojo bažnyčioje – ji savo tikėjimu, darbais ir gyvenimo pavyzdžiu palietė daugybės žmonių širdis. Tai buvo moteris, kurios gerumas, kuklumas ir rūpestis kitais niekada nepalikdavo abejingų.
Sunki liga atėmė jėgas, tačiau neatėmė jos šviesos. Net sunkiausiomis akimirkomis ji išliko stipri, ori ir kupina meilės savo šeimai bei artimiesiems.
Esu dėkingas likimui, kad turėjau galimybę pažinti tokią puikią ir šviesią uošvienę. Jos gyvenimas buvo tylus, bet labai prasmingas liudijimas, kad tikroji žmogaus vertė slypi ne žodžiuose ar pareigose, o gebėjime mylėti, padėti ir būti šalia kitų. Šiandien mūsų širdyse daug skausmo, tačiau kartu ir begalinis dėkingumas už jos gyvenimą, už jos paliktą meilę, tikėjimą ir šviesą. Ilsėkitės ramybėje Selvestra.
Jūsų muzika, gerumas ir meilė liks su mumis amžinai. Ačiū medikams, kurie padarė viską ką galėjo. Ypač Elaonai ir Rasai“, – rašė jis.
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Šarūnas VaitkusMirtisnetektis

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