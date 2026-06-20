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Per prabangias atostogas I. Stumbrienė pozavo tik su maudymosi kostiumėliu, o internautams užkliuvo ne viena detalė

2026 m. birželio 20 d. 09:45
Lrytas.lt
Verslininkė Inga Stumbrienė (42 m.), regis, mėgaujasi pavydėtinu gyvenimu. Žinoma moteris puikiai atrodo, daug keliauja, o savo įspūdžiais dalijasi su savo 88 tūkst. sekėjais. Šį kartą dėmesį patraukė dar viena kelionė iš pasakiškos Prancūzijos Rivjeros.
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Čia Inga lankosi ne pirmą kartą, o vaizdai primena atviruką: Žydroji pakrantė išties labai žavinga.
Inga tradicijų nelaužo ir į atostogas pasiima didelį lagaminą. 
Šį kartą ji pasidalijo nuotraukomis iš saulės vonių. Matyti, kad viskas suderinta iki pat smulkmenų: ji pati pasipuošusi juodu maudymosi kostiumėliu, galvą nuo saulės saugo pamėgtų prancūzijos mados namų „Dior“ skrybėlė, šalia – „Dior“ paplūdimio krepšys.
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Akis dengia masyvus juodi akiniai nuo saulės, o pati I. Stumbrienė įsispyrusi į prabangias „Hermès“ tapkutes.
Netrukus ji paviešino ir vaizdelį. 
„Jokio keršto. Nes mano kojos ilgesnės už visą tavo kūną“, – juokavo ji.
Vaizdo įrašas ir nuotraukos sulaukė daugybės patiktukų. Komentaruose pasipylė liaupsės Ingai ir pastebėjimai.
"Kokia problema su „Hermès“? - neatsistebėjo kitas komentatorius.
 
Inga StumbrienėKelionėsPrancūzija
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