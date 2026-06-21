„EXIT“ Palangoje pradėjo 20-ąjį vasaros sezoną – Žilvinui Grigaičiui atiteko svarbus vaidmuo

Šią vasarą ypatingas dėmesys skiriamas ir EXIT terasai, kuri jau tampa viena pagrindinių vakaro pradžios („pre-party“) vietų Palangoje. Čia lankytojai kviečiami pradėti vakarą dar prieš pagrindinius klubo renginius – mėgautis muzika, vasaros atmosfera ir pajūrio ritmu.
Svarbų vaidmenį šią vasarą klube turės ir verslo konsultantas Žilvinas Grigaitis – prestižinio prekių ženklo „Jacquart“ ambasadorius, pristatysiantis išskirtines šampano kultūros tradicijas. Vakaro kulminacija taps šampano butelio atidarymas naudojant „sabrage“ techniką – įspūdinga ceremonija, kurios metu butelis atidaromas kardu, vienu judesiu nukertant kamštį kartu su viršutine kaklelio dalimi.
Ši technika siejama su Prancūzija ir Napoleonu Bonapartu. Kardas buvo pagrindinis Napoleono husarų ginklas, o po pergalių Europoje aristokratiškuose vakarėliuose šampanas dažnai būdavo atidaromas būtent tokiu būdu.
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Ž. Grigaitis jau daugybę metų vasaras leidžia Palangoje, nes čia turi namus. Verslininkas neslepia simpatijų kurortui ir sako, kad Palanga jam yra neatsiejama vasaros gyvenimo dalis.
Taip pat šią vasarą klubo lankytojų laukia ne tik puikiai žinomi Lietuvos atlikėjai ir DJ’ai, bet ir sparčiai populiarėjančios naujosios scenos žvaigždės. Klubas kviečia atrasti talentingus lietuvių atlikėjus bei mėgautis gyvos muzikos ir vakarėlių kupinais savaitgaliais. „Šių metų vasaros programoje pasirodys Paulina Paukštaitytė, Donatas Montvydas, Aistė, Gabrielius Vagelis, Atlanta, SADBOI, Adrina, Silvester Belt, Nombeko, o vakarėlių atmosferą kurs Jovani, Sauben, Leon Somov, Andy Roze, „G-Spot DJ’s“ ir Deep Luke“, – skelbia klubo atstovai.
Artėjanti vasara Palangoje žada daug muzikos, energijos ir nepamirštamą atostogų atmosferą pačiame kurorto centre. O EXIT išlieka tikru vasaros klubu, kuriame puikiai jaučiasi įvairaus amžiaus lankytojai. Čia vyksta ne tik įsimintini vakarėliai, bet ir asmeninės šventės, privatūs bei vieši įmonių renginiai.