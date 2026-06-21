51-ąjį gimtadienį švenčianti Živilė Pinskuvienė paviešino seksualią savo nuotrauką

Šia proga politikė pasidalijo savo nuotrauka, kurioje pozuoja tik su maudymosi kostiumėliu. Taip Živilė dar kartą patvirtino: ji – viena gražiausių politikių.
„Šiandien man 51.
Kuo daugiau metų, tuo mažiau noro būti tobulai ir tuo daugiau noro būti tiesiog laimingai. Ramiai. Su šypsena. Be didelio poreikio kam nors ką nors įrodyti.
Dar einu. Dar mokausi. Dar svajoju. Dar juokiuosi. Dar myliu gyvenimą. O visa kita... tik skaičiai.
Gyvenimas vis dar skanus ir saldus kaip tas kokosas“, – brūkštelėjo ji.