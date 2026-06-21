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Andrius Tapinas prabilo apie tris savo santuokas: „Taškas yra padėtas“

2026 m. birželio 21 d. 09:55
Lrytas.lt
Televizijos laidų vedėjas, visuomenininkas Andrius Tapinas (49 m.) apie savo asmeninį gyvenimą niekuomet nekalba, tačiau Arūno Valinsko tinklalaidėje „Akis į akį su Arūnu Valinsku“ apsilankęs A. Tapinas prabilo apie visas tris santuokas ir atskleidė, kad dėl to sulaukia kritikos.
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„Į veidą niekas nėra sakęs, tik komentaruose visko būna ir laukiu, kada pasakys į veidą“, – kalbėjo Andrius.
Jis atskleidė, kad pirmoji jo santuoka buvo jaunystės pasirinkimas, tačiau net ir po skyrybų su buvusia pavyko išlaikyti draugiškus santykius.
O kalbai pasisukus apie antrą santuoką, A.Tapinas dėl skyrybų kaltino save.
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2023 metais Nidoje jis vedė Gabiją Milašiūtę. Tinklalaidėje Andrius teigė, kad santuoka su ja suteikia stabilumo.
„Taškas yra padėtas, nes sielos pusė jau atrasta likusiam gyvenimui“, – sakė Andrius.
Andrius TapinasMeilėVestuvės

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