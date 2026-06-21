Andrius Tapinas prabilo apie tris savo santuokas: „Taškas yra padėtas“

„Į veidą niekas nėra sakęs, tik komentaruose visko būna ir laukiu, kada pasakys į veidą“, – kalbėjo Andrius.
Jis atskleidė, kad pirmoji jo santuoka buvo jaunystės pasirinkimas, tačiau net ir po skyrybų su buvusia pavyko išlaikyti draugiškus santykius.
O kalbai pasisukus apie antrą santuoką, A.Tapinas dėl skyrybų kaltino save.
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2023 metais Nidoje jis vedė Gabiją Milašiūtę. Tinklalaidėje Andrius teigė, kad santuoka su ja suteikia stabilumo.
„Taškas yra padėtas, nes sielos pusė jau atrasta likusiam gyvenimui“, – sakė Andrius.