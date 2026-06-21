ŽmonėsVeidai ir vardai

Dainininko Donato Balvočiaus šeimoje – skaudi netektis

2026 m. birželio 21 d. 12:37
Lrytas.lt
Dainininko Donato Balvočiaus šeimoje – netektis. Mirė jo dėdė ilgametis pedagogas, mokyklų vadovas ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus.
Daugiau nuotraukų (1)
Žinią paskelbė infoerdvė.lt.
Portale teigiama, kad A. Stonkus gimė 1960 m. rugsėjo 19 d. Mažeikių rajono Maigų kaime. Baigęs Viekšnių vidurinę mokyklą, jis studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. 1984 m. įgijo istorijos ir visuomenės mokslų mokytojo kvalifikaciją.
Profesinį kelią pradėjo mokytojaudamas Mažeikių rajono mokyklose.
Jis dirbo Plinkšių aštuonmetėje ir Krakių devynmetėje mokyklose, vėliau – Mažeikių rajono pionierių ir moksleivių namuose. Ši patirtis apėmė ne tik pamokas, bet ir neformalųjį vaikų bei jaunimo ugdymą.
 
netektisMirtis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.