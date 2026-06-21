Dainininko Donato Balvočiaus šeimoje – skaudi netektis

Žinią paskelbė infoerdvė.lt.
Portale teigiama, kad A. Stonkus gimė 1960 m. rugsėjo 19 d. Mažeikių rajono Maigų kaime. Baigęs Viekšnių vidurinę mokyklą, jis studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. 1984 m. įgijo istorijos ir visuomenės mokslų mokytojo kvalifikaciją.
Profesinį kelią pradėjo mokytojaudamas Mažeikių rajono mokyklose.
Jis dirbo Plinkšių aštuonmetėje ir Krakių devynmetėje mokyklose, vėliau – Mažeikių rajono pionierių ir moksleivių namuose. Ši patirtis apėmė ne tik pamokas, bet ir neformalųjį vaikų bei jaunimo ugdymą.