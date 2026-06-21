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Dariaus Milerio-Nojaus įrašas sujaudino tūkstančius: tarmiškai atlikta daina pavergė širdis

2026 m. birželio 21 d. 15:38
Lrytas.lt
„Didžiajame chorų mūšyje“ savo unikalumu stebinęs Alytaus „Žaliasis“ choras ir jo vadovas Darius Mileris-Nojus gerbėjus džiugina ir toliau. Neseniai komanda pasirodė šventėje, kurioje atliko jau girdėtą dainą dzūkų tarme.
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Įrašas pasirodė D. Milerio-Nojaus „Facebook“ paskyroje.
Jo paviešintame vaizdo įraše užfiksuota neįkainojama akimirka iš savaitgalį vykusios Alytaus miesto gimtadienio šventės, kurioje choras dzūkų tarme perdainavo Ievos Narkutės dainą „Šitaip įsimylėt“.
„Kartotau visciek“, – tokie trumpi, bet iškalbingi žodžiai pasirodė prie įrašo.

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Tiesa, ištikimiausi gerbėjai iškart suprato, kad būtent šią dainą choras dainavo projekte „Didydis chorų mūšis“. Tada alytiškių pasirodymas nepaliko abejingų.
Abejingų ši daina nepaliko ir dabar – įrašą pamatę internautai neslėpė susižavėjimo.
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Įrašas sulaukė daugiau nei 2,8 tūkst. „patinka“ paspaudimų.
„Kartotau visciek dar 100 kartų, kokie Jūs nuostabūs iki negalėjimo“, – rašė viena internautė.
„Kiek laimės ir šviesos akyse“, – pastebėjo kita.
„Kokie gražūs jauni žmones. Už tarmiškai atliktą dainą – pagarba ir susižavėjimas. Ne viskas dar prarasta“, – rašė dar viena.
„Esu suvalkietė, bet įsimylėjus žaliajį chorą. Tai šiluma, tikrumas, jaukumas... viskas viename. Jūs nuostabūs“, – pridūrė kita internautė.
AlytusChorasŠventė
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