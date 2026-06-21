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Mindaugas Kuzminskas paviešino akimirką su žmona iš atostogų: nuotraukoje – viena svarbi detalė (1)

2026 m. birželio 21 d. 16:13
Lrytas.lt
84 tūkstančius sekėjų instagrame turintis krepšininkas Mindaugas Kuzminskas čia vis pasidalija jaukiomis šeimos akimirkomis. Dabar sportininko albume – ypatinga nuotrauka su sužadėtine Lina.
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Ypatinga ji dėl vienos priežasties. Porą užfiksavo ne kas kitas, o M. Kuzminsko sūnėnas Jokūbas.
Nuotraukoje matyti puikiai nusiteikusi pora: abu vilki panašius vasariškus derinius, šypsosi kamerai.
„Tavo nuotraukos atrodo puikiai, turbūt turi gerą fotografą. Fotografas: Jokūbas“, – brūkštelėjo Mindaugas.
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Beje, akylesni sekėjai pastebėjo, kad nuotraukoje matyti poros sūnaus Jono plaukai, kuris taip pat fotografuoja tėvus.
Naujienų portalui Lrytas Mindaugas prasitarė, kad nuotrauka daryta atostogų metu Turkijoje.
Gražus vaizdelis kaip mat sulaukė daugybės patiktukų ir jausmo, kaip turi atrodyti tikros atostogos.
Mindaugas KuzminskasAtostogosMeilė

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