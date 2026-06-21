Paaiškėjo, kur po vestuvių medų kopinėja „Lapinų“ grupuotės lyderis Laimonas Lapinskas

Pirmą kartą aukso žiedus pora sumainė prieš beveik šešerius metus. Tuomet, nupirkusi kalinčiam vyrui gražių drabužių, o pati pasipuošusi balta, kaip nuotakai pridera, suknele, Aliona vyko prisiekti mylimam vyrui amžiną meilę.
Praėjusiais metais, 20 metų kalinimo įstaigoje praleidęs Laimonas buvo paleistas į laisvę, todėl šį kartą meilę pora nusprendė atšvęsti su trimis vaikais, artimiausiais šeimos nariais, draugais ir net į šventę pakviestais gerbėjais.
Prie altoriaus Aliona žengė Vilniaus švento Konstantino ir Mykolo cerkvėje, kur santuoką sutvirtino dvasininkas.
Ceremonijos metu nuotaka puošėsi balta, žemę siekiančia suknele, o jos galva puošė ilgas nuometas. Jaunikis vilkėjo baltą švarką ir juodas kelnes.
Po vestuvių šeima patraukė į medaus mėnesį: Lapinskai pakėlė sparnus į Kiprą, o nuotraukomis dalijasi socialiniuose tinkluose.
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