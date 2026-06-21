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Seniai girdėta Genutė Žalienė maudosi prabangoje: dėmesį kaustė prestižinėje šventėje

2026 m. birželio 21 d. 11:44
Lrytas.lt
Viešumoje ilgą laiką nesirodžiusi, praeityje pramogų pasaulyje besisukusi, LNK televizijos laidoje „Lalaila“ išgarsėjusi Genutė Žalienė (42 m.) jau daug metų negyvena Lietuvoje, tačiau čia ją visi prisimena.
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Genutė savo sekėjus vis palepina išskirtiniais kadrais. Jungtinėje Karalystėje daug metų savo gyvenimą kurianti G. Žalienė dalyvavo prestižiniame renginyje – Karališkąjame Askote („Royal Ascot“, – angl.). 
Iš Vip ložės žirgų lenktynes stebėjusi Genutė suspindo pasipuošusi vasariška balta suknele, dekoruota mėlynais akcentais ir mėlyna skrybėlaite, kuri priminė plunksnas.
Prie įvaizdžio ji net priderino nagus – juos nusilakavo mėlyna spalva.
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Dar anksčiau G. Žalienė dalijosi nuotraukomis iš malonaus pasibuvimo 5 žvaigždučių viešbutyje „Lympstone Manor“, įsikūrusiame Jungtinėje Karalystėje.
Čia ji pademonstravo taip pat išskirtinį įvaizdį: vilkėjo vasariškai lengvą melsvą suknelę, prie kurios priderino skrybėlaitę.
Akylesni internautai pastebėjo ir dar vieną detalę: „Dior“ vardinę rankinę, ant kurios – Gustės vardas. Jungtinėje Karalystėje Genutė prisistato Gustės Bloomfield vardu.
Primename, kad jungtinėje Karalystėje ji susilaukė sūnaus, tačiau santykiai su jo tėvu nesusiklostė. Genutė svetur patyrė skyrybas, bet visai neseniai buvo užsiminusi apie naujus jausmus.
Beje, žinoma moteris labai daug keliauja ir save kruopščiai prižiūri: ji ne kartą buvo užsiminusi apie pasikeitusią mitybą, skiriamą didelį dėmesį grožio procedūroms, išskirtiniam stiliui.
Genutė ŽalienėAskotasJungtinė Karalystė
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