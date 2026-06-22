Atsisveikinant su Vladu Garastu – širdį verianti akimirka: paviešintas vaizdo įrašas

Jautrią akimirką įamžino sporto žurnalistas Vidas Mačiulis ir pasidalijo ja savo „Facebook“ paskyroje.
„Lietuvos krepšinio asociacija visada nuoširdžiai pagerbia savo bendruomenės narius. Prezidentas Mindaugas Balčiūnas prieš savaitę Petrašiūnų kapinėse perskaitė sportinės bendruomenės padėką, skirtą a.a. Vladui Garastui“, – prie vaizdo įrašo rašė jis.
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas M. Balčiūnas prie kapo perskaitė laišką, kuriame treneriui dėkojo už jo nuopelnus krepšinio bendruomenei ir visai Lietuvai.
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„Krepšinio bendruomenės padėką trenerio gyvenimui norėčiau perteikti pagarsindamas Lietuvos krepšinio visuomenės laišką treneriui.
Gerbiamas treneri, šios mintys – Lietuvos krepšinio bendruomenės padėka jums už gyvenimą, skirtą krepšiniui, už dėmesį ir laiką, kurį kiekvienam iš mūsų dovanojote atskirai.
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Pažinome jus kaip nuostabų pedagogą, talentingą organizatorių ir tikrą lyderį, mokėjusį telkti, įkvėpti ir auginti žmones, dovanojusį Lietuvai krepšinio šlovę ir pasauliui – Lietuvos krepšinio galią.
Tapote išminties ir vienybės simboliu, daugybei žaidėjų, trenerių, bendraminčių gyvenimo autoritetu.
Jūsų dvasia amžinai gyvens kiekvienoje Lietuvos krepšinio pergalėje. Ačiū, treneri. Ačiū, kad auginote Lietuvą, krepšinį ir mus.
Ačiū už neįkainojamas darbštumo, išminties, atsidavimo pamokas. Labiausiai dėkojame už žmogiškąjį pavyzdį, kurį demonstravote visu savo gyvenimu.
Jūsų mokymas gyvens mumyse. Jūsų pergalės – Lietuvos istorijoje. Jūsų vardas – mūsų širdyse“, – tokie žodžiai nuskambėjo prie V. Garasto kapo.