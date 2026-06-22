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Dominykas Dirkstys grįžo į Lietuvą: paviešino pirmuosius kadrus

2026 m. birželio 22 d. 15:49
Lrytas.lt
Kovotojas Dominykas Dirkstys (24 m.) kurį laiką leido Tailande, kur intensyviai ruošėsi kovai su Sergejumi Maslobojevu. Dabar žinomas vyras grįžo į Lietuvą, kur jo laukė mylimoji Oksana Pikul (42 m.).
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Apie tai, kad kovotojas grįžo į Lietuvą, išdavė jo „Instagram“ paskyroje paviešintos nuotraukos.
D. Dirkstys pasidalijo kadru pro lėktuvo langą ir pridėjo Lietuvos vėliavos ženkliuką.
Taip pat žinomas vyras pasidalijo nuotrauka, kurioje jis įamžintas prie Lietuvoje veikiančio restorano.

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Primename, kad prieš kurį laiką O. Pikul buvo nuvykusi pas savo mylimąjį į Tailandą.
Regis, Dominykas rado laiko ne tik treniruotėms, bet ir laikui su Oksana.
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Socialiniuose tinkluose jiedu dalijosi kvapą gniaužiančiais kadrais, kuriuose atvirai demonstravo šiltus jausmus.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysTailandas

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