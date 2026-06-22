Dominykas Dirkstys grįžo į Lietuvą: paviešino pirmuosius kadrus

Apie tai, kad kovotojas grįžo į Lietuvą, išdavė jo „Instagram“ paskyroje paviešintos nuotraukos.
D. Dirkstys pasidalijo kadru pro lėktuvo langą ir pridėjo Lietuvos vėliavos ženkliuką.
Taip pat žinomas vyras pasidalijo nuotrauka, kurioje jis įamžintas prie Lietuvoje veikiančio restorano.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Primename, kad prieš kurį laiką O. Pikul buvo nuvykusi pas savo mylimąjį į Tailandą.
Regis, Dominykas rado laiko ne tik treniruotėms, bet ir laikui su Oksana.
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Socialiniuose tinkluose jiedu dalijosi kvapą gniaužiančiais kadrais, kuriuose atvirai demonstravo šiltus jausmus.