Edvardo Žičkaus atostogos Australijoje atėmė žadą: „Atrodė, kad patekau į kitą planetą“

„Esu aplankęs daugybę pasaulio šalių, tačiau Australija turi kažką tokio, ko negaliu palyginti su niekuo kitu. Tai vieta, kur vieną rytą geri kavą moderniame didmiestyje, o po kelių valandų jau stovi akis į akį su laukine gamta, kurios niekur kitur pasaulyje nepamatysi.
Ši šalis lyg magnetas mane traukė net du dešimtmečius, tačiau išvykti į ją pavykto tik iš trečio karto“, – sako TV laidos „Gyvenimas yra gražus“ vedėjas E. Žičkus.
Kelionės metu jis aplankė Sidnėjų, Melburną, Port Douglasą, legendinį Didįjį vandenyno kelią, tropinius Kvinslendo regionus bei vieną didžiausių pasaulio gamtos stebuklų – Didįjį barjerinį rifą.
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Tačiau bene didžiausią įspūdį paliko ne garsiausi turistiniai objektai.
„Kartais žmonės galvoja, kad įsimintiniausi kelionių momentai būna prie žinomiausių lankytinų vietų. Mano patirtis visiškai kitokia. Viena stipriausių emocijų buvo sustoti pakelėje ir tiesiog stebėti medyje miegančias koalas arba pakelėje gulinčias kengūrų šeimynas.
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Atrodo labai paprasta, tačiau tada suvoki, kad esi kitame pasaulio krašte ir matai tai, ką iki tol pažinojai tik iš knygų ar televizijos“, – pasakoja garsus žurnalistas.
Australijoje net ir kasdieniai dalykai europiečiams atrodo neįprasti. Eismas vyksta kita puse, Kalėdos švenčiamos vidurvasarį, o vietinių lėkštėse galima rasti kengūrienos, krokodilų mėsos ar emu kepsnių.
„Prisipažinsiu, buvo smalsu paragauti visko, ką australai vadina savo nacionaliniu pasididžiavimu. Kengūrienos išpjovos kepsnys tikrai nustebino, tačiau dar labiau nustebino krokodiliena. Jei nežinotum, ką valgai, turbūt ilgai spėliotum, kas tai per balta mėsa“, – šypsosi E. Žičkus.
Vis dėlto viena kelionės diena Melburne ilgam išliks atmintyje dėl visai kitos priežasties. Žinomas laidų kūrėjas Australijoje pateko į eismo įvykį.
„Tai buvo akimirka, kai supranti, jog net kruopščiausiai suplanuota kelionė gali pasisukti visiškai netikėta kryptimi. Laimei, viskas baigėsi gana laimingai, tačiau tą dieną dar kartą įsitikinau, kad kelionėse reikia būti pasirengusiam absoliučiai viskam“, – prisimena ilgametis TV laidų autorius.
Dar vienas įspūdingiausių išgyvenimų laukė po vandeniu. Nardydamas Didžiajame barjeriniame rife Edvardas Žičkus sako pasijutęs tarsi patekęs į milžinišką gyvą miestą.
„Didysis barjerinis rifas yra viena tų vietų, kuri realybėje pranoksta viską, ką buvai matęs nuotraukose. Ir ne tik dėl to, kad savo dydžiu prilygsta Italijai.
Po vandeniu vyksta toks gyvenimas, kad nejučia pamiršti laiką. Atrodo, lyg stebėtum kitą civilizaciją, su savomis taisyklėmis, intrigomis, meilės romanais, kova už būvį. Aplink plaukioja medūzos, rajos, rykliai, vėžiai, gali išvysti didžiausius planetos banginius ir, žinoma, gausybę“, – sako užkietėjęs keliautojas.
Pasak jo, Australija stebina ne vien gamta ar miestais.
„Labiausiai žavi kontrastai. Vienoje vietoje matai milijoninės vertės vilas ant vandenyno kranto, o už kelių valandų važiuoji keliais, kur aplink – tik laukinė gamta ir šimtai kilometrų tuštumos. Tai šalis, kurioje viskas vyksta didžiausiais masteliais“, – teigia E. Žičkus.
Nors Australija dažnai vadinama svajonių šalimi, žurnalistas sako pamatęs ir kitą jos pusę.
„Socialiniuose tinkluose dažniausiai matome paplūdimius, saulėlydžius ir palmėmis apsuptą gyvenimą. Tačiau realybė gerokai sudėtingesnė. Didžiulės būsto kainos, milžiniškos gyvenimo išlaidos, atstumai ir vienatvė – tai dalykai, apie kuriuos turistiniuose giduose dažniausiai nekalbama. Būtent todėl šioje kelionėje norėjau pamatyti Australiją be filtrų“, – atvirauja garsus žurnalistas.
Anot E. Žičkaus, ši kelionė tapo viena įsimintiniausių per visą jo karjerą.
„Kuo daugiau keliauju, tuo labiau suprantu, kad svarbiausia ne objektai ir ne nuotraukos. Svarbiausia yra jausmas. Australijoje tokių jausmų buvo labai daug – nuo susižavėjimo iki nuostabos, nuo adrenalino iki visiškos ramybės. O kai pagalvoji, kad viską pavyko suorganizuoti vos per dvi savaites, tai išvis rauna stogą“, – juokiasi „YouTube“ platformoje transliuojamos laidos „Gyvenimas yra gražus“ vedėjas.
Pamatyti išskirtinės Edvardo Žičkaus patirtis, netikėtus atradimus, laukinius gyvūnus, pavojingus nuotykius, įspūdingiausius Australijos kraštovaizdžius ir tikrą gyvenimą kitame pasaulio krašte galite čia:
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