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M. Kvietkutė pademonstravo ištreniruotą figūrą: prabilo ir apie vidinius pokyčius

2026 m. birželio 22 d. 13:36
Lrytas.lt
Jau ne vieną mėnesį aktyviai sportuojanti ir sveikesnį gyvenimo būdą puoselėjanti dainininkė Monika Kvietkutė džiaugiasi matomais pokyčiais.
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Socialiniame tinkle „Instagram“ žinoma moteris pasidalijo akimirkomis iš sporto salės ir pademonstravo ištreniruotą figūrą.
Įrašu M. Kvietkutė sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
Prie vaizdo įrašo ji atvirai prabilo ne tik apie fizinius pokyčius, bet ir apie vidinį augimą.

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„Palieku šį video čia kaip priminimą. Kartais taip susitelkiame į tai, kiek dar liko iki tikslo, kad pamirštame pamatyti, kiek jau nuėjome.
Nors šis video apie kūno pokyčius, didžiausi pokyčiai vyksta ne veidrodyje. Jie vyksta galvoje, įpročiuose, disciplinoje ir kasdieniuose pasirinkimuose.
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Priminimas man ir jums – ne visada rezultatai matosi iš karto. Kartais reikia tiesiog sustoti, pažvelgti į save iš šalies ir suprasti, kad mums sekasi geriau, nei atrodo.
Mes taip dažnai skubame prie kito tikslo, kad pamirštame pasidžiaugti tuo, ką jau turime šiandien. O juk gražiausia dalis yra ne finišas, o visas kelias iki jo.
Todėl šiandien sustok. Įkvėpk. Pažiūrėk, kiek jau pasiekei. Ir nepamiršk savimi didžiuotis“, – rašė ji.
Monika ŠedžiuvienėSportas92 vasaros dienos

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