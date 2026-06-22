Naujoje Vilniaus oro uosto erdvėje apsilankęs G. Drukteinis liko apstulbęs: kliuvo viena detalė

Etiketo žinovas, politikas Giedrius Drukteinis socialiniuose tinkluose pasidalijo kritiška reakcija į oro uoste pastebėtus angliškus užrašus – jo teigimu, jie ne tik netaisyklingi, bet ir kelia svetimos gėdos jausmą.
Savo nuomonę G. Drukteinis išdėstė „Facebook“ įraše. Pasak jo, naujojoje erdvėje esantys angliški tekstai, jo vertinimu, yra išversti nekokybiškai, juose matyti tiek gramatinių, tiek stilistinių klaidų.
„Broliai ir seserys lietuviai! Ypač esantys užsienyje ar gerai pažįstantys anglų kalbą. Pirmą kartą apsilankiau naujojoje Vilniaus oro uosto „Duty Free“ erdvėje ir vėl net sudejavau balsu – KAS PER BALVONAI VERČIA IŠ LIETUVIŲ KALBOS TUOS TRAGIŠKUS ANGLIŠKUS UŽRAŠUS (VERTALUS, more like)? Ar tai „Google Translator“? Ar tipo, „etatinė vertėja“, po pasaulį nepasimalusi?
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Net ne „native speakeriui“ iškart aišku, kad nėra teisinga nei gramatiškai, nei stilistiškai VISI TRYS nuotraukoje matomi angliški užrašai (jau nekalbant apie beveik visur VNO matomus angliškus užrašus!!!
Verčiau jau rusiškai rašytų, aiškiau būtų, kas ir kur. Jei kas pažįstate ką nors iš oro uosto administracijos, perduokite jiems, PRAŠAU. „Local Fashion“? Come on, Afrika!“, – „Facebook“ rašė G. Drukteinis.
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Po šiuo įrašu komentaruose netrūko reakcijų. Vieni pritarė G. Drukteinio kritikai, kiti į situaciją pažvelgė su humoru ar nesutiko su jo vertinimu.
„Tik į „Lithuanian spirits“ atkreipiau dėmesį – pagalvojau, kad Lietuvos dvasios“, – komentavo viena internautė.
„Gal tie patys balvonai kur kaklaraiščius valgo? Oh wait...“, – šmaikščiai rašė kitas.
Tuo metu kita internautė pateikė kitokią nuomonę: „Man pirmasis prastai skamba lietuviškai, o ne angliškai. O tai kokia būtų jūsų alternatyva? „Local fashion“ – šis darinys yra naudojamas. Kaip ir „local food“.“
Dėl situacijos ir viešojoje erdvėje nuskambėjusios kritikos kreipėmės į Vilniaus oro uosto atstovus. Gavus jų komentarą, tekstą papildysime.