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Parodė, kaip Jessicos Shy balsas skamba be fonogramos: gerbėjai liko be žado

2026 m. birželio 22 d. 17:52
Lrytas.lt
Neseniai viena populiariausių šalies dainininkių Jessica Shy apsilankė tinklalaidėje „Komandiruotė“, kurioje ji padarė tai, kas nustebino ne vieną. Be jokios muzikos ji sudainavo vieną žinomiausių savo dainų „Apkabink“, o šis momentas nepaliko abejingų.
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Ištrauka iš „Komandiruotės“ pasirodė socialiniame tinkle „TikTok“.
Paviešintame vaizdo įraše užfiksuota akimirka, kai Jessica Shy uždainavo gyvai.
Atlikėja sugebėjo prikaustyti visų dėmesį vien tik savo balsu – fone nebuvo nei muzikos, nei specialių garso efektų.

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Akivaizdu, kad šis momentas sužavėjo tiek tinklalaidės vedėjus, tiek pokalbio pasiklausyti atvykusius svečius, kurie ėmė dainuoti kartu su atlikėja.
Jessicos Shy talentas užbūrė ir internautus – po paviešintu įrašu nuvilnijo komplimentų banga.
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„Šaunuolė“, – rašė vienas gerbėjas.
„Svajonė – jauna, intelektuali, graži ir populiari. Jessica, super“, – pridūrė kitas.
„Oho, koks balsas“, – stebėjosi dar viena.
„Kai ji vien tik dainuoja, atrodo, kad skamba muzika“, – rašė kitas.
Jessica Shybalsasdainavimas
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