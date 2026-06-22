Birželiui einant į pabaigą dainininkė užsiminė, jog surengė paskutinį koncertą, po kurio pati tiksliai nežino, kada grįš į sceną.
Plungėje vykusio pasirodymo metu gerbėjus džiugino ne tik užburiantis Jazzu balsas. Akys krypo ir į suapvalėjusį pilvuką, kurį subtiliai maskavo juoda lengvai krentanti suknelė.
To užteko, kad po įrašu pasipiltų gausybė sveikinimų, mat daugelis padarė išvadą, jog atlikėja išties po širdimi nešioja naują gyvybę.
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Kol kas nei Justė, nei Tadas žinios apie nėštumą nepatvirtino, tačiau jos ir nepaneigė.
Primename, kad apie Jazzu ir Tado Gryn meilę viešai pradėta kalbėti 2025-ųjų rudenį, kai po dainininkės skyrybų su verslininku Donatu Ivanausku paaiškėjo, kad jos širdį užkariavo žinomas aktorius.
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Netrukus pora nebeslėpė jausmų, kartu pasirodydavo renginiuose, o pats Tadas yra pasakojęs, kad susitikęs Justę iškart pajuto ypatingą ryšį.
Šių metų kovą T. Gryn romantiškai pasipiršo mylimajai jos koncerto metu Vilniuje. Tūkstančių žiūrovų akivaizdoje ant vieno kelio priklaupęs aktorius sulaukė lemtingo „taip“.
Justė Arlauskaitė-JazzuspėjimasKoncertas
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