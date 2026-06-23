Agnė Bilotaitė išgyvena skaudžią netektį

Liūdna žinia politikė pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Ji paviešino jautrų laišką, kuriame prakalbo apie ypatingą ryšį su anapilin iškeliavusia močiute ir dėkojo jai už neįkainojamas pamokas.
„Brangi Močiute,
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Nebesulaukei šiais metais Joninių… Nebebus ąžuolo vainikų. Be Tavęs Joninės nebebus tokios, kokios buvo.
Visada jaučiau su Tavimi ypatingą ryšį – juk mes gimusios tą pačią dieną. Man sakei, kad buvau Tau gimtadienio dovana, pirmoji anūkė.
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Močiute, man visada pas Tave būdavo gera ir jauku. Vaikystėje ir paauglystėje visada norėdavau likti pas Tave ilgiau – jausti Tavo globą, rūpestį ir lepinimą. Pamenu Tavo pačius skaniausius blynus – tokius tik Tu mokėjai iškepti.
Gera buvo augti šalia Tavęs ir mokytis iš Tavę. Tavo stiprybė, darbštumas, tvirtumas ir aštrus protas liks manyje kaip didelė dovana. Pamenu mūsų paskutinį pokalbį, kai kalbėjai apie savo nelengvą gyvenimą, prisiminei sunkumus, kuriuos teko patirti. Ačiū Tau už visus atvirus pokalbius, už bendrystę, kurios labai trūks.
Tu visada nuoširdžiai džiaugeisi ir didžiavaisi mūsų pasiekimais, galimybėmis patirti ką nors naujo, keliauti, pažinti pasaulį. Tau visada viskas buvo įdomu.
Tu buvai labai stipri moteris. Nepaisydama visų sunkumų, užauginai keturis sūnus, kūrei gražius ir jaukius namus, kurie buvo mūsų šeimos centras.
Man Tu buvai pavyzdys, kaip kurti gražius santykius. Kartu su Seneliu pragyvenote daugiau nei 60 metų. Iš Jūsų mokiausi, kas yra pagarba, rūpestis ir buvimas vienas šalia kito.
Ačiū Tau, kad buvai mano gyvenime. Ačiū, kad mano vaikai turėjo galimybę Tave pažinti.
Sudie, Geroji...“, – jautriai rašė A. Bilotaitė.