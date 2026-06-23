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Dizainerė Aušra Muzikevičiūtė pateko į avariją

2026 m. birželio 23 d. 11:19
Lrytas.lt
Dizainerė Aušra Muzikevičiūtė prakalbo apie siaubingą incidentą – moteris pateko į esimo įvykį Druskininkuose.
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Apie tai ji pranešė savo „Facebook“ paskyroje, pasidalindama apgadinto automobilio nuotraukomis.
Panašu, kad eismo įvykis nutiko Gardino ir Veisiejų gatvių sankirtoje, kurioje, pasak žinomos moters, avarijos įvyksta ne pirmą kartą.
„Neveikiantys šviesaforai!

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Kiek dar avarijų turi įvykti, kad būtų įvertinta, ar neveikiant šviesoforui ši sankryža tampa pavojinga?
Štai kam reikalingi veikiantys šviesaforai, ir tikrai žinau, kad be jų egzistuoja kelio ženklai, bet... Ši diena buvo ne mano.
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Ačiū puikiems policijos darbuotojams – jie įveikė ne tik mano poavarinį stresą, bet ir štai ką išgirdau iš jų – šioje sankryžoje avarijos kartojasi!
Avarijos kartojasi!
Ar nereikėtų papildomų saugumo priemonių atvejams, kai neveikia šviesoforas?
Šis klausimas Druskininkų savivaldybei“, – rašė žinoma moteris.
Dėl šios situacijos portalas Lrytas kreipėsi į Druskininkų savivaldybę. Gavus atsakymą, straipsnį papildysime.
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