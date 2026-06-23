Iš Sandros ir Viktoro Vaikšnorų – džiuginanti naujiena

Birželio 23 d. Sandra ir Viktoras surengs koncertą Marijampolės kultūros centre, Pašešupio parke, kur lauks ir kiti pasirodymai.
Skelbiama, kad Joninių išvakarių renginys prasidės 20 val.
Taip pat oficialioje Marijampolės kultūros centro „Facebook“ paskyroje buvo paviešintas įrašas su platesne informacija apie renginį.
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„<...> (antradienį – aut.past.) Pašešupio parke – trumpiausios nakties šventė JONINĖS!
Birželio 23 d. 20 val. kviečiame susiburti į vieną gražiausių vasaros vakarų – su muzika, tradicijomis, apeigomis, bendryste ir tikra vasaros saulėgrįžos nuotaika.
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Šventinėje programoje lauks Baraginės jaunimo kapela „Svaja“, Liudvinavo vokalinis ansamblis „Bravo“, grupė „Vairas“, Sandra ir Viktoras.
Tradicinę apeiginę dalį dovanos: folkloro ansamblis „Žibinyčia“, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Žolynukai“, liaudies šokių kolektyvas „Žaltytis“, Marijampolės kultūros centro apeiginio dainavimo ansamblis „Dijūta“, folkloro ansamblis „Žvirgždė“, Marijampolės TAU folkloro ansamblis „Senapilė“, liaudiškų šokių grupė „Jotvingis“ ir šokių studija „Arabeskas“.
Tai vakaras, kai norisi būti kartu – klausytis dainų, suktis šokyje, pajusti Joninių dvasią ir trumpiausią metų naktį pasitikti šventiškai, jaukiai ir gyvai <...>“, – rašoma pranešime.
Sandra ŽutautienėKoncertasMarijampolė
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