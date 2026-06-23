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Iš Sigitos ir Liudo Mikalauskų – liūdna žinia

2026 m. birželio 23 d. 12:43
Lrytas.lt
Operos solistas Liudas Mikalauskas (40 m.) ir jo žmona Sigita Mikalauskienė pranešė liūdną žinią. 15-ika metų Tarptautinį Tauragės muzikos festivalį organizavusi pora priėmė sprendimą jį nutraukti.
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Netikėtą žinią pranešė naujienų portalas „Tauragės žinios“.
„Po penkiolikos metų, kupinų muzikos, kūrybos ir bendrystės, Sigita ir Liudas Mikalauskai priėmė sprendimą nebetęsti šio muzikos festivalio organizavimo.
2025 metais įvykęs 15-asis festivalio sezonas tapo jubiliejiniu, bet ir paskutiniuoju šio renginio istorijoje“, – rašė „Tauragės žinios“.

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Minėtam portalui Sigita ir Liudas atskleidė, kad tokį sprendimą jiedu priėmė dėl asmeninių priežasčių. Viena iš jų – noras skirti daugiau laiko šeimai.
„Kai prieš penkiolika metų pradėjome Tauragės muzikos festivalio kelionę mano tėviškėje, negalėjome net įsivaizduoti, kiek daug žmonių taps jos dalimi.
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Festivalis mums buvo kur kas daugiau nei renginių ciklas – tai buvo bendruomenė, pasitikėjimas ir daugybė nepamirštamų akimirkų. Šiandien jaučiame didžiulį dėkingumą visiems, kurie kartu kūrė šią istoriją“, – „Tauragės žinioms“ aiškino L. Mikalauskas.
„Šis sprendimas nėra atsitraukimas nuo bendruomenės – tai tiesiog natūrali vieno etapo pabaiga“, – pridūrė S. Mikalauskienė.
Liudas MikalauskasFestivalisatšaukimas

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