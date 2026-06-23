Iš Sigitos ir Liudo Mikalauskų – liūdna žinia

Netikėtą žinią pranešė naujienų portalas „Tauragės žinios“.
„Po penkiolikos metų, kupinų muzikos, kūrybos ir bendrystės, Sigita ir Liudas Mikalauskai priėmė sprendimą nebetęsti šio muzikos festivalio organizavimo.
2025 metais įvykęs 15-asis festivalio sezonas tapo jubiliejiniu, bet ir paskutiniuoju šio renginio istorijoje“, – rašė „Tauragės žinios“.
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Minėtam portalui Sigita ir Liudas atskleidė, kad tokį sprendimą jiedu priėmė dėl asmeninių priežasčių. Viena iš jų – noras skirti daugiau laiko šeimai.
„Kai prieš penkiolika metų pradėjome Tauragės muzikos festivalio kelionę mano tėviškėje, negalėjome net įsivaizduoti, kiek daug žmonių taps jos dalimi.
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Festivalis mums buvo kur kas daugiau nei renginių ciklas – tai buvo bendruomenė, pasitikėjimas ir daugybė nepamirštamų akimirkų. Šiandien jaučiame didžiulį dėkingumą visiems, kurie kartu kūrė šią istoriją“, – „Tauragės žinioms“ aiškino L. Mikalauskas.
„Šis sprendimas nėra atsitraukimas nuo bendruomenės – tai tiesiog natūrali vieno etapo pabaiga“, – pridūrė S. Mikalauskienė.