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Iš viešumos visiškai dingusi Ugnė Skonsmanaitė pranešė netikėtą naujieną

2026 m. birželio 23 d. 10:43
Lrytas.lt
Buvęs Lietuvos televizijos veidas Ugnė Skonsmanaitė kažkada maudėsi populiarumo jūroje, tačiau jau kelis metus ji visiškai atsitraukė nuo viešumos ir nieko nebuvo ją girdėti.
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Net ir instagrame, kuriame ją seka virš 1000 gerbėjų, tyla.
Socialiniame tinkle – vos trys įrašai. Dabar ji pradžiugino savo sekėjus naujausiomis žiniomis.
U.Skonsmanaitė pasidžiaugė sėkmingai įgyvendintu svarbiu kino projektu – filmu „Jasmine. Home. Mother“.
„Na, tai atrodo tiesiog siurrealu. Vis dar sunku patikėti, kad mes sukūrėme filmą.
Esu be galo dėkinga nepaprastiems žmonėms, kurie šiam projektui atidavė savo talentą, pasitikėjimą, širdį ir dosnumą.
Šis filmas yra mūsų. Daugiau – jau netrukus“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė ji.
 
Ugnė SkonsmanaitėKarjeraTelevizija

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