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Kristinai Meseguer – išskirtinis dėmesys: pasirūpino vyresnis gerbėjas

2026 m. birželio 23 d. 20:01
Lrytas.lt
Neseniai 43-ąjį gimtadienį atšventusi Balyje gyvenanti verslininkė, nuomonės formuotoja Kristina Meseguer nustebino gerbėjus.
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Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo įspūdingo dydžio rožių puokšte ir puse lūpų užsiminė, jog ji – nuo vyresnio vyro.
Kaip visuomet su humoru į situacijas žvelgianti žinoma moteris tuo pačiu nepraleido progos kiek įgelti jaunesniems gerbėjams.
„Nu jaunimas, tai kur jūsų kvietkai tai 43 metų tetai? Kažkaip tai nėra, ane?

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Kažkodėl kvietkai nuo vyresnių vyrų, ne nuo jauniklių. Tai, berniukai, mažiau p**********t, daugiau darykit.
Mes moterys mylim vyrus už darbus, o ne už žodžius“, – Instagrame dalijosi ji.
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