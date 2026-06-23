Kristinai Meseguer – išskirtinis dėmesys: pasirūpino vyresnis gerbėjas

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo įspūdingo dydžio rožių puokšte ir puse lūpų užsiminė, jog ji – nuo vyresnio vyro.
Kaip visuomet su humoru į situacijas žvelgianti žinoma moteris tuo pačiu nepraleido progos kiek įgelti jaunesniems gerbėjams.
„Nu jaunimas, tai kur jūsų kvietkai tai 43 metų tetai? Kažkaip tai nėra, ane?
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Kažkodėl kvietkai nuo vyresnių vyrų, ne nuo jauniklių. Tai, berniukai, mažiau p**********t, daugiau darykit.
Mes moterys mylim vyrus už darbus, o ne už žodžius“, – Instagrame dalijosi ji.
Kristina MeseguerGėlėsDovana
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