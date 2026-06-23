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OG Version kūną papuošė išskirtinė tatuiruotė: skyrė ypatingam žmogui

2026 m. birželio 23 d. 12:20
Lrytas.lt
Reperis Dominykas Ježerys-OG Version pademonstravo internautų širdis ištirpdžiusį gestą – jo kūną papildė nauja ypatingą reikšmę turinti tatuiruotė.
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Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo, jog kūną papuošė dar vienu piešiniu.
Šį kartą labai greitai buvo galima suprasti, kokia jo reikšmė. Ant Dominyko rankos nugulė trumpas žodis „ISA“, o I raidę papuošė mažytė širdelė.
Šis žodis jo ir nuomonės formuotojos Karolinos Meschino dukros Isabelles vardo trumpinys.

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Toks gestas tik dar aiškiau parodė, kokį svarbų vaidmenį dukra užima reperio gyvenime
Isabelles kartu su Karolina Dominykas susilaukė 2021 m. sausį.
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