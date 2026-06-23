OG Version kūną papuošė išskirtinė tatuiruotė: skyrė ypatingam žmogui

Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo, jog kūną papuošė dar vienu piešiniu.
Šį kartą labai greitai buvo galima suprasti, kokia jo reikšmė. Ant Dominyko rankos nugulė trumpas žodis „ISA“, o I raidę papuošė mažytė širdelė.
Šis žodis jo ir nuomonės formuotojos Karolinos Meschino dukros Isabelles vardo trumpinys.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Toks gestas tik dar aiškiau parodė, kokį svarbų vaidmenį dukra užima reperio gyvenime
Isabelles kartu su Karolina Dominykas susilaukė 2021 m. sausį.
Dominykas Ježerys-OG VersionKarolina Meschinodukra
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