Dominykas Dirkstys patyrė traumą? Plinta neraminantis įrašas

Antradienio vakarą ne vieno akys į jį krypo reperių OG Version ir Proflame koncerte.
Mylimajai Oksanai Pikul, Monikai Kvietkutei ir OG Version atliekant dainą „Olialia puytės“ į sceną žengė ir Dominykas, o visų dėmesį patraukė jo ranka.
Socialiniuose tinkluose plintančiuose įrašuose matyti, kad kovotojui buvo subintuota ranka.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Internautai spėliojo, jog gali būti ženklas, jog D. Dkirkstys patyrė traumą.
Ne vieną toks vaizdas išgąsdino – pradėta svarstyti, ar trauma rimta ir ar ji gali pakenkti artėjančioms Dominyko kovoms.
Dominykas DirkstysTraumaranka
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