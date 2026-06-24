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Dominykas Dirkstys patyrė traumą? Plinta neraminantis įrašas

2026 m. birželio 24 d. 12:00
Lrytas.lt
Kurį laiką Tailande praleidęs kovotojas Dominykas Dirkstys grįžo į Lietuvą ir pasirodė viešumoje.
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Antradienio vakarą ne vieno akys į jį krypo reperių OG Version ir Proflame koncerte.
Mylimajai Oksanai Pikul, Monikai Kvietkutei ir OG Version atliekant dainą „Olialia puytės“ į sceną žengė ir Dominykas, o visų dėmesį patraukė jo ranka.
Socialiniuose tinkluose plintančiuose įrašuose matyti, kad kovotojui buvo subintuota ranka.

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Internautai spėliojo, jog gali būti ženklas, jog D. Dkirkstys patyrė traumą.
Ne vieną toks vaizdas išgąsdino – pradėta svarstyti, ar trauma rimta ir ar ji gali pakenkti artėjančioms Dominyko kovoms.
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