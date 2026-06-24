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Eterio metu Jessica Shy išdavė netikėtą paslaptį

2026 m. birželio 24 d. 11:42
Lrytas.lt
Apie asmeninį gyvenimą ir įpročius itin retai atviraujanti dainininkė Jessica Shy (30 m.) išdavė ne vieną nustebinusią detalę.
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Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta įrašas iš Kalnų parke vykusio Manto Bartuševičiaus, Airido Jankaus ir Manto Grimalio šou „Komandiruotė“.
Vakaro svečiu buvusi Jessica Shy ten kalbėjo apie mobiliojo telefono naudojimo įpročius.
„Tu mums minėjai, kad iki šiol pildaisi sąskaitą – neturi abonemento. Sorry, jeigu išdaviau tavo paslaptį, bet gal gali papasakoti, dėl ko taip darai?“, – su šypsena paklausė A.Jankus.

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Jessica nuoširdžiai paaiškino, kodėl taip elgiasi, o jos atsakymas internete tapo tikra sensacija.
„Aš turiu kažkokius keistus principus – čia yra vienas jų. Aš vis dar turiu „Pildyk“ kortelę. Niekas nepriverčia manęs pereiti į abonementą. Man kas mėnesį kažkas skambina, siūlo, o aš sakau „ne“.
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Jessica ShypaslaptisMantas Bartuševičius
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