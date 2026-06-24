Eterio metu Jessica Shy išdavė netikėtą paslaptį

Socialiniuose tinkluose sparčiai plinta įrašas iš Kalnų parke vykusio Manto Bartuševičiaus, Airido Jankaus ir Manto Grimalio šou „Komandiruotė“.
Vakaro svečiu buvusi Jessica Shy ten kalbėjo apie mobiliojo telefono naudojimo įpročius.
„Tu mums minėjai, kad iki šiol pildaisi sąskaitą – neturi abonemento. Sorry, jeigu išdaviau tavo paslaptį, bet gal gali papasakoti, dėl ko taip darai?“, – su šypsena paklausė A.Jankus.
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Jessica nuoširdžiai paaiškino, kodėl taip elgiasi, o jos atsakymas internete tapo tikra sensacija.
„Aš turiu kažkokius keistus principus – čia yra vienas jų. Aš vis dar turiu „Pildyk“ kortelę. Niekas nepriverčia manęs pereiti į abonementą. Man kas mėnesį kažkas skambina, siūlo, o aš sakau „ne“.
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Man atrodo, kad aš būčiau tas žmogus, kuriam, būnant užsienyje, atsiųstų kelių šimtų sąskaitą – aš susiparinčiau. Aš iš principo dėl to kas mėnesį pildausi sąskaitą“, – pokalbio metu dalijosi ji.
Jessica ShypaslaptisMantas Bartuševičius
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