Gerdos Žemaitės sūnus patyrė traumą: prireikė medikų pagalbos

Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo, jog sūnus patyrė rimtą traumą, dėl kurios šeimai teko kreiptis į gydytojus.
Plačiau situaciją žinoma moteris nušvietė „Instagrame“.
„Nelinksmas mūsų rytas ir sunkiai miegota buvo naktį, nes Nicolas vakar vakare nukrito nuo paspirtuko ir nusilaužė du priekinius dantis, tai šiandien lėksim pas gydytoją.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Klinikose sako, kad yra pažeista vieno danties šaknis, tai toks nerimas... Atrodo nekaltas paspirtukas, net neelektrinis, bet traumos atrodo laukia už bet kurio kampo. Nors nebuvo greičio, paspirtukas paprastas, bet kažkokiu būdu nuo jo nukrito ir sugebėjo taip susitraumuoti.
Dabar ištinusi lūpa, barzda nudrėksta, nuskelti dantukai, vienas visai prie pat, kitas mažiau nuskeltas.
Susiję straipsniai
Dantukai buvo labai gražūs, išdygę, bet jie smūgio metu trenkėsi į lūpą, lūpa amortizavo, todėl dantys neišlūžo, bet jie sulindo gilyn. Dabar atitaisė, bet jie trumpi, nes sugrūsti į vidų, tai įsivaizduokit, koks turėjo būti smūgis, kad sulystų dantys gylyn.
Ačiū, Dievui, kad viskas laimingai baigėsi ir buvo su šalmu. Aišku, dar laukia sveikimo periodas ir tikimės, kad augant tie dantukai išlįs be ortodontinio gydymo“, – išsamiai situaciją nušvietė ji.
Gerda ŽemaitėsūnusDantys
Rodyti daugiau žymių