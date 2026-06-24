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Keliautojas Paulius Samoška vedė mylimąją Gabiją

2026 m. birželio 24 d. 15:15
Lrytas.lt
Turinio kūrėjui, keliautojui Pauliui Samoškai Joninės įgavo kitą prasmę – birželio 24-ąją jis vedė savo mylimąją, slaugytoją Gabiją Užemeckaitę.
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Žinia, kad trečiadienio popietę sumainė aukso žiedus pasirodė socialiniuose tinkluose.
Jaukiomis akimirkomis, kai nuotaka žengė prie altoriaus, „Instagrame“ pasidalijo šventės liudininkais tapę artimiausi poros bičiuliai.
Kadruose pora atrodė itin laiminga, o tai, kad šventę įprasmino vasaros saulėgrįža atmosferai suteikė dar ypatingesnę prasmę.

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Pirmą kartą viešai mylimąją Paulius pristatė 2024 m.rugpjūtį. Po metų Maltoje ant vieno kelio priklaupęs turinio kūrėjas paprašė mylimosios rankos, o ši ištarė „taip“.
Iki santykių pradžios Paulius ir Gabija jau buvo pažįstami ne vienus metus, nes laiką leisdavo su ta pačia draugų kompanija.
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