Keliautojas Paulius Samoška vedė mylimąją Gabiją

Žinia, kad trečiadienio popietę sumainė aukso žiedus pasirodė socialiniuose tinkluose.
Jaukiomis akimirkomis, kai nuotaka žengė prie altoriaus, „Instagrame“ pasidalijo šventės liudininkais tapę artimiausi poros bičiuliai.
Kadruose pora atrodė itin laiminga, o tai, kad šventę įprasmino vasaros saulėgrįža atmosferai suteikė dar ypatingesnę prasmę.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Pirmą kartą viešai mylimąją Paulius pristatė 2024 m.rugpjūtį. Po metų Maltoje ant vieno kelio priklaupęs turinio kūrėjas paprašė mylimosios rankos, o ši ištarė „taip“.
Iki santykių pradžios Paulius ir Gabija jau buvo pažįstami ne vienus metus, nes laiką leisdavo su ta pačia draugų kompanija.
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