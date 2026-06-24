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OG Version koncerte visų akys krypo į kraują kaitinusius O. Pikul ir D. Dirkstį: neslėpė jausmų

2026 m. birželio 24 d. 11:13
Lrytas.lt
Antradienio vakarą sostinės „Vasaros terasoje“ vyko gerbėjų ilgai lauktas Proflame ir Dominyko Ježerio-OG Version koncertas, kuriame netrūko netikėtumų.
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Vakarėlį gerbėjams užkūrę reperiai susirinkusiuosius dar labiau nustebino į sceną pakviesdami svečius.
Kartu su Dominyku atlikti naujai atgimusią dainą „Olialia pupytės“ į sceną lipo Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė.
Tačiau tai nebuvo vienintelis tikras aistras šokių aikštelėje sukėlęs dalykas.

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Visai netrukus į sceną žengė ir neseniai iš Tailando grįžęs O. Pikul mylimasis kovotojas Dominykas Dirkstys.
Dainos metu pora nevengė prisilietimų ir demonstravo šiltus jausmus.
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