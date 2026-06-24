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Prodiuseris D. Kubilius parodė užaugusį sūnų: tam buvo ypatinga proga (1)

2026 m. birželio 24 d. 14:44
Lrytas.lt
TV prodiuseris Dominykas Kubilius (48 m.) pasidžiaugė ypatinga proga – jo sūnus Titas baigė studijas Vilniaus universitete.
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Džiugia žinia žinomas vyras pasidalijo socialiniuose tinkluose, kur paviešino kadrą iš diplomų įteikimo ceremonijos ir sūnui skyrė prasmingus žodžius.
Sveikinimo įraše D. Kubilius prisiminė ir renginio metu nuskambėjusią režisieriaus Karolio Kaupinio mintį.
„Besikeičiantis ūgis, atrodo, jau aprimo. Tačiau gyvenimo kopimas aukštyn dar tik prasideda. Dar viena Tito Kubiliaus pakopa įveikta!

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Per VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų bakalauro diplomų teikimo ceremoniją nuo scenos režisierius K. Kaupinis sakė: „Visos pasaulio problemos dabar jūsų“.
Laikykis, sūnau! Kai bus per sunku, žinai, kam paskambinti“, – rašė jis.
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Šis įrašas kaipmat sulaukė dėmesio – komentaruose D. Kubiliaus sūnų sveikino bičiuliai, kolegos ir sekėjai. 
Dominykas KubiliussūnusVilniaus universitetas (VU)
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