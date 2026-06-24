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Živilė Pinskuvienė paviešino intymų kadrą su vyru

2026 m. birželio 24 d. 12:12
Lrytas.lt
Užsienyje laiką leidžianti Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė paviešino itin romantišką, intymų kadrą su vyru Jonu.
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Socialiniuose tinkluose žinoma politikė pasidalijo nuotrauka iš laivo. Joje matyti, kaip su meile ji žvelgia į vyrą ir liečia jo veidą.
„Ieškojau paparčio žiedo, o radau savo stebuklą – jo vardas Jonas“, – jautrius žodžius vyrui skyrė ji.
Panašu, kad Joninės Pinskų šeimai turi ypatingą reikšmę, mat net ir būdama svetur Živilė išskyrė, kad ši diena jai svarbi.

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„Šį ankstų Joninių rytą, kai pažadina varpų skambesys, mintimis ir širdimi esu su visais Jonais ir Janinomis, ir visada – su savo brangiausiu Jonuku.
Linkiu, kad visiems gyvenime netrūktų ramybės, artimų žmonių, gerų žodžių ir mažų stebuklų kasdienybėje. Gražių Joninių!“, – socialiniuose tinkluose rašė ji.
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