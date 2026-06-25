Besilaukianti E. Straleckaitė-Domarkienė gimtadienį pasitinka neįprastai: šįkart norisi tik vieno

„Kai laukiausi Vakarės, savo gimtadienį irgi sutikau šiame nuostabiame, nedideliame Lietuvos kurorte. Man tai labai simboliška“, – pasakojo Eglė.
Nors žinoma šokių studijos vadovė neslepia, kad gimtadieniai jai visuomet buvo svarbūs ir mėgstami, šiemet šventė buvo ramesnė. Vietoje didelio draugų būrio ir triukšmingo susibūrimo – keli artimiausi žmonės, šeima, poilsis ir laikas sau.
„Aš labai mėgstu švęsti savo gimtadienius. Man patinka, kai tai būna didelė šventė, kai susirenka draugai, kai švenčiamas gyvenimas. Bet šis gimtadienis kitoks – be pokalbių iki paryčių, žaidimų ir šokių“, – šypsodamasi sakė ji.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Šventiniam laikui šeima pasirinko Birštoną. Eglė džiaugėsi sanatorijos „Versmė“ apartamentais, pritaikytais šeimai, galimybe ilsėtis su vaikais, mėgautis procedūromis ir naminiu maistu.
„Man šįkart labai norėjosi ramybės, gero maisto, procedūrų ir tokio paprasto šeimos buvimo kartu“, – kalbėjo Eglė.
Susiję straipsniai
Į Birštoną su ja atvyko artimiausi žmonės, o kartu pasivaikščioti ir pasveikinti užsuko kaimynai. Iš anksto sukaktuvininkei linkėjimus siuntė draugai, išbučiavo šokių studijos merginos.
Pasak Eglės, šis gimtadienis privertė dar kartą pajusti, kaip svarbu būti prisimintai. Ji sako visada vertinusi ne brangias dovanas, o žmonių žodžius, prisiminimus ir dėmesį.
„Su 34-uoju gimtadieniu vis labiau suprantu, kad man svarbūs tampa sentimentai, žodžiai, tai, ką žmonės pasako, ko palinki, kas nepamiršta. Tostus visada išklausau ir girdžiu, ką sveikinantieji nori pasakyti, palinkėti“, – sakė ji.
Eglė prisipažino turinti ir vieną norą – sulaukti iš žmonių jų prisiminimų apie ją.
„Pagalvojau, kaip norėčiau, kad kiekvienas mane pažįstantis žmogus parašytų kokį nors prisiminimą apie mane. Gal kaip pirmą kartą susitikome, gal kokią detalę, pokalbį ar akimirką. Tuomet dar sykį gali išgyventi akimirką, kurios jaudulį sąmonė jau buvo paslėpusi po kitais įvykiais“, – atviravo ji.
Kalbėdama apie naujus metus, Eglė nesureikšmina skaičių, tačiau pripažįsta, kad gimtadieniai natūraliai skatina peržiūrėti, kur esi ir ko norėtum.
„Viskas gerai su tais metais, jeigu gyveni smagiai ir prasmingai“, – sakė ji.
Sau ateinantiems metams Eglė linki atrasti naują sritį ar veiklą, kuri praturtintų.
„Norėčiau atrasti kažką naujo, kas man būtų įdomu ir prasminga. Kažkokią sritį, kuri mane praturtintų kaip žmogų. Galbūt dabar, laukiantis antrojo vaikelio, tas noras dar stipresnis – ne tik daryti, bet ir suprasti, kas iš tiesų augina iš vidaus“, – sakė Eglė Straleckaitė-Domarkienė.
Eglė StraleckaitėGimtadienisšventės
Rodyti daugiau žymių