Kovotojas savo „Instagram“ istorijose pasidalijo trumpu vaizdo įrašu, kurį palydėjo lakonišku komentaru: „Nesiskundžiu.“
Įraše užfiksuotas poros sustojimas degalinėje – O. Pikul demonstruoja rūpestį mylimajam: atidaro automobilio dureles, o netrukus jam paduoda ir ledus. Šis įrašas buvo paviešintas „TikTok“.
Nors vieniems toks gestas pasirodė kaip šiltas dėmesio ženklas, kiti į situaciją sureagavo gerokai kritiškiau.
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Netrukus po pasidalijimo komentarų skiltyse pasipylė įvairios reakcijos.
Dalis internautų ironizavo dėl, jų nuomone, pernelyg demonstratyvaus rūpinimosi suaugusiu vyru, kiti neslėpė neigiamų emocijų.
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„O siaube“, – rašė vienas internautas.
„Šlykštu“, – komentavo kitas.
„O neturėtų būti atvirkščiai?“ – klausė vienas komentatorius, leisdamas suprasti, kad, jo manymu, daugiau iniciatyvos tokiose situacijose turėtų rodyti vyras.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas DirkstysSantykiai
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