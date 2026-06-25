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Paulius Vaitiekūnas parodė mylimąją: pasipylė sveikinimai

2026 m. birželio 25 d. 12:21
Lrytas.lt
Radijo ir televizijos laidų vedėjas Paulius Vaitiekūnas viešai pristatė savo širdies draugę.
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Pirmą kartą kartu pora pasirodė birželio 24-ąją vykusiose Pauliaus Samoškos ir Gabijos Užemeckaitės vestuvėse.
Nors iš pradžių akyliausi sekėjai dėmesį atkreipė į svečių pasidalintas akimirkas socialiniuose tinkluose, netrukus nuotrauką paviešino ir pats Paulius.

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„Samoškinių šventėje“, – prie nuotraukų brūkštelėjo jis ir pirmą kartą atskleidė mylimosios vardą.
Paaiškėjo, kad žinomo vyro širdį užkariavo Auksė Meižytė.
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Viešai parodęs mylimąją, Paulius sulaukė gausybės sekėjų reakcijų ir sveikinimų.
„Labai gražu“, „Graži pora“, „Pagaliau! Kaip faina. Sveikinimai“, – komentaruose rašė jo sekėjai.
 
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