Paulius Vaitiekūnas parodė mylimąją: pasipylė sveikinimai

Pirmą kartą kartu pora pasirodė birželio 24-ąją vykusiose Pauliaus Samoškos ir Gabijos Užemeckaitės vestuvėse.
Nors iš pradžių akyliausi sekėjai dėmesį atkreipė į svečių pasidalintas akimirkas socialiniuose tinkluose, netrukus nuotrauką paviešino ir pats Paulius.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
„Samoškinių šventėje“, – prie nuotraukų brūkštelėjo jis ir pirmą kartą atskleidė mylimosios vardą.
Paaiškėjo, kad žinomo vyro širdį užkariavo Auksė Meižytė.
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Viešai parodęs mylimąją, Paulius sulaukė gausybės sekėjų reakcijų ir sveikinimų.
„Labai gražu“, „Graži pora“, „Pagaliau! Kaip faina. Sveikinimai“, – komentaruose rašė jo sekėjai.